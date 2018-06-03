Варшава, 3 июня, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В польском городке Александрув-Куявский почтили память солдат армии УНР, сообщило 2 июня посольство Украины в Польше на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Виктор Дени. Палачи терзают Украину. Смерть палачам! 1920

Мероприятие организовала местная власть во главе с бургомистром Анджеем Цеслей при поддержке заместителя министра культуры и национального наследия Польши Ярослава Селлина. Представители Польши и Украины возложили цветы на могилы солдат УНР, похороненных на местном Украинском военном кладбище.

Посольство Украины поблагодарило всех, кто ухаживает за кладбищем и хранит память об «украинско-польском братстве оружия, которое спасло Европу от большевистского нашествия».

«Совместная борьба с большевизмом почти сто лет назад продемонстрировала настоящую крепость партнерства между Украиной и Польшей, а также стала убедительным свидетельством для современных и будущих поколений украинцев и поляков, что лишь в мире и согласии и взаимном сотрудничестве наши государства и народы способны достигать успеха и побеждать врага, каким бы коварным он не был», — почеркнули в посольстве Украины.

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Напомним, что в 1920 году командующий войсками УНР Симон Петлюра подписал с поляками соглашение о совместных действиях против большевиков. В нем Петлюра обязался отдать полякам территорию Восточной Галиции, Западной Волыни, Холмщину, Подляшье и Полесье в обмен на признание своего правительства. Это соглашение считали предательским даже украинские националисты, в частности видный идеолог ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Сциборский.