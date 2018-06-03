Москва, 3 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Решение Уругвая не высылать российских дипломатов, несмотря на запрос США, говорит о том, что страны Латинской Америки разобрались в сложившейся ситуации в мире, в отличие от европейских. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на двусторонней встрече с председателем сената Уругвая Лусией Тополански в рамках международного форума «Развитие парламентаризма».

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В ходе встречи Тополански отметила, что Уругвай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран.

«Не так давно был такой инцидент, когда правительство США запросило у нас выгнать у нас дипломатов из России из-за инцидента в Великобритании, но мы отказались, следуя принципу, что мы не должны вмешиваться в дела других государств», — отметила глава Сената Уругвая.

По ее словам, сообщения Великобритании о причастности РФ к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «были непонятные и выглядели как монтаж».

«Хорошо, когда вы в южном полушарии нашей земли разобрались в этой ситуации, а вот многие европейские страны поддались этой провокации и приняли решения, за которые сейчас наверняка стыдно», — отметил в свою очередь Вячеслав Володин.

По его словам, в так называемом «деле Скрипалей» нет ни доказательств, ни логики. Однако сложившаяся ситуация привела к обвинениям РФ, высылке российских дипломатов и напряжению в мировом сообществе в целом.

«Мы выступаем против этого, поэтому хотелось бы выразить вам слова благодарности за то, что вы не пошли на поводу и не поддались давлению, которое в данном случае исходило от США. Это дорогого стоит», — заявил Володин.

Сегодня, 3 июня, в Госдуме проходят двусторонние встречи спикера Госдумы с главами делегаций, прибывших в Москву на Первый международный форум «Развитие парламентаризма». Ожидается, что участие в форуме примут представители 96 стран мира.