Нижний Тагил, Свердловская область, 3 июня, 2018, 11:14 — ИА Регнум. В Свердловской области массово погибают стрижи. Трасса возле Нижнего Тагила буквально усыпана птицами, сообщают пользователи социальных сетей.

(сс) Peter Corbett Птичьи следы на снегу

Как пишут посетители группы «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети"ВКонтакте», на территории города тоже найдены лежавшие на земле стрижи. Некоторых местные жители обнаружили живыми, принесли домой и отогрели. После этого птицы вернулись к жизни.

Как сообщают граждане, в некоторых других населённых пунктах региона ситуация аналогичная. Стрижи летают очень низко над землёй и порой попадают под колёса автомобильного транспорта.

Возможно, причиной массовой гибели птиц стали аномальные холода. 1 и 2 июня на территории Свердловской области шёл снег, а температура воздуха опускалась до минусовых значений. В ближайшие дни синоптики обещают потепление.