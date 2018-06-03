Любляна, 3 июня, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В Словении сегодня, 3 июня, проходят выборы в парламент. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому времени) и будут работать до 19:00.

Aivazovsky Карта-флаг Словении

Правом голоса в Словении обладают примерно 1,7 млн человек. Им предстоит выбрать 88 депутатов государственного собрания, на которые претендуют более 1,6 тыс кандидатов от 25 политических партий.

Ещё два депутатских мандата закреплены за представителями итальянских и венгерских национальных меньшинств, которых избирают простым большинством голосов.

Мандат депутата выдается на четыре года. Чтобы пройти в парламент, партия должна набрать не менее 4% голосов.

По данным социологических опросов, ни одной из политических сил не удастся сформировать правительство в одиночку. Наиболее число голосов может набрать правоцентристская Словенская демократическая партия бывшего премьера Янеза Янши. На втором месте может оказаться левоцентристский «Список Марьяна Шареца».

Выборы в Словении проходят после политического кризиса, который привел к отставке премьер-министра Миро Церара. Глава правительства был вынужден уйти в отставку после того, как верховный суд Словении отменил результаты референдума, на котором было одобрено строительство железной дороги Копер — Дивача (53,3% участников голосовали «за»). Данный проект был крупнейшей инвестиционной инициативой правоцентристского правительства Церара.