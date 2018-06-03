Сингапур, 3 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Оборонный союз Евросоюза является открытым для диалога со всеми заинтересованными странами, в том числе с Российской Федерацией. Такое заявление фон дер Ляйен сделала сегодня, 3 июня, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог».

Иван Шилов ИА REGNUM Единая армия

Германскому военному министру был задан вопрос о перспективах сотрудничества Евросоюза с Россией. Она напомнила, что страны Евросоюза входят в так называемый Оборонный союз, и он вполне открыт для диалога, в том числе с Россией.

«Оборонный союз открыт для диалога со всеми. Мы обсуждаем актуальную угрозу для всех сторон. На консультациях обсуждаются как военные, так и политико-экономические проблемы», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ключевые страны Евросоюза, и прежде всего Германия, давно хотят сформировать единую евросоюзную армию для укрепления собственного суверенитета, однако США этому активно препятствуют, так как создание единой евросоюзной армии делает весьма проблематичным дальнейшее нахождение американских войск в Европе, которые так и не покинули этот континент после победы над Германией и странами «Оси» в 1945 году.

Тем не менее в Евросоюзе создана программа Постоянного структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO), которая, в частности, должна стимулировать развитие военно-промышленного комплекса государств Евросоюза, который должен быть конкурентоспособным по сравнению с ВПК США в условиях готовящегося роста военных заказов государств НАТО.