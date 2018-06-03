Москва, 3 июня, 2018, 05:52 — ИА Регнум. Более половины российских семей — почти 52% — не имеют автомобиля. При этом количество автомобилей в стране увеличивается, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Сегодня на 1 тыс. жителей РФ приходится 293 легковых автомобиля, тогда как в 2008 году приходилось лишь 220 машин. При этом автомобили среди населения распределяются неравномерно, что отражает расслоение общества.

Так, за несколько лет доля семей, не имеющих машины, выросла на 3%. Доля тех, кто имеет один автомобиль, сократилась с 35% до 30%, однако семей с двумя и более автомобилями стало больше (18% вместо 16%).

Иными словами, процесс расслоения общества продолжается», — отмечает глава пресс-службы агентства Азат Тимерханов.

Двумя машинами владеют 14,7% семей, тремя — 2,3% семей. Доля тех, кто имеет четыре и более машины — 1,2%.

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