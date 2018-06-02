Вашингтон, 2 июня, 2018, 23:07 — ИА Регнум. В случае войны Ирана с Израилем НАТО не будет гарантировать защиту Тель-Авива, заявил 2 июня в интервью Spiegel генсек альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Он отметил, что НАТО поддерживает партнерские отношения с Израилем, но Североатлантический договор подразумевает гарантии безопасности лишь членам военно-политического блока, и «гарантии безопасности по ст. 5 не распространяются на Израиль».

Столтенберг добавил, что НАТО не участвует в процессе урегулирования на Ближнем Востоке и военных конфликтах в регионе.

Конфронтация Израиля с Ираном связана с ракетно-ядерной программой Тегерана и участием военных Ирана в конфликте в Сирии. Израиль заявлял о нанесении ударов по позициям иранских военных на территории Сирии. А в мае Тель-Авив обвинил иранских военных в ракетном обстреле израильских войск на Голанских высотах, после чего по территории Сирии был нанесен удар ВВС Израиля.