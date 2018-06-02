Степанакерт, 2 июня, 2018, 23:06 — ИА Регнум. 2 июня президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял группу представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте. Был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.

facebook.com/tigran.grigoryan.562 Акция протеста в Степанакерте

Как сообщили ИА REGNUM, в пресс-службе главы республики, Саакян заверил присутствующих, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в предусмотренном законом порядке.

Ранее Бако Саакян встретился также с председателем Национального собрания НКР Ашотом Гуляном и руководителями фракций парламента.

«На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней жизни страны. В центре особого внимания был инцидент, произошедший накануне в столице.

Стороны отметили необходимость сохранения стабильности и верховенства закона в республике и подчеркнули, что нужно провести детальное расследование, и виновные должны быть привлечены к ответственности в рамках закона», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Что произошло в Степанакерте

Как написал на своей странице в Facebook карабахский аналитик Тигран Григорян, 1 июня в Степанакерте большая группа из спецотряда Службы нацбезопасности избила двух граждан. Это произошло на одной из центральных улиц Степанакерта, дежурившие на месте полицейские не только не вмешались, но и задержали избитых, после чего они были доставлены в больницу.

Другие источники сообщают, что бытовая драка с участием одного из спецназовцев завершилась тем, что на место происшествия прибыли 20 сотрудников спецназа и жестоко избили двоих гражданских лиц.

«Десятки возмущенных инцидентом вечером перекрыли автомобилями отрезок улицы Азатамартикнери перед автостоянкой. Собравшиеся требовали ареста участвовавших в избиении членов спецотряда. На переговоры с ними прибыли высокопоставленные полицейские, замминистра обороны Самвел Карапетян, госминистр Араик Арутюнян и другие чиновники. Араик Арутюнян передал собравшимся заверения [президента] Бако Саакяна о том, что виновные будут наказаны, однако люди не расходились и не открывали дорогу в течение нескольких часов. Только около часа ночи стороны договорились разблокировать улицу и дать властям время до 11 утра для ареста участников избиения. В случае невыполнения требования улицу снова перекроют», — говорится в посте.

Один из избитых — родственник бывшего депутата карабахского парламента Нельсона Минасяна, который был главным переговорщиком от акции протеста.

Как пишет Григорян, это не первый случай, когда спецназ СНБ избивает и терроризирует людей.

«Думаю, его просто нужно распустить или передать в ведомство армии. Необходимо уволить руководства полиции и СНБ».

Позже Омбудсмен Карабаха Рубен Меликян сообщил, что навестил пострадавших, их жизнь вне опасности. Офис намерен заняться этим вопросом. По словам дежурного врача республиканского медцентра, двое пострадавших госпитализированы с телесными повреждениями средней степени тяжести.

Протестующие требуют отставки глав силовых ведомств — генпрокурора Артура Мосияна, главы полиции Камо Агаджаняна и начальника СНБ Аршавира Гарамяна.

На данный момент люди разошлись по домам, чтобы вновь собраться в 10:30 утра, если до этого их требования не выполнят.