Дамаск, 2 июня, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Турецкое агентство Анадолу сообщило, что сирийское правительство договорилось с Курдскими народными защитниками и Рабочей партией Курдистана (YPG/PKK) обменивать нефть из месторождения «Аль-Омар» в Дейр-эз-Зоре, которое подконтрольно YPG/PKK, на топливо.

Станок-качалка

Следует отметить, что Турция относит Курдских народных защитников и Рабочую партию Курдистана к террористическим организациям.

Согласно достигнутым договоренностям, за каждые 100 баррелей сырой нефти сирийской правительство готово поставить курдам 75 баррелей топлива.

Нефтяное месторождение «Аль-Омар» — это самое крупное месторождение в регионе. Ранее оно контролировалось ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но в октябре 2017 года курдские отряды при поддержке США отбили его.

По имеющейся информации, до настоящего времени курдам уже удалось добыть на этом месторождении примерно пятнадцать тысяч баррелей нефти.

Что касается провинции Дейр-эз-Зор, граничащей с Ираком, то она является наиболее богатой нефтяными месторождениями в Сирии. Провинция разделена рекой Евфрат на две части. К востоку от Евфрата находятся 11 наиболее крупных нефтяных месторождений САР, это треть энергетических ресурсов страны.

С учетом того, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские отряды, контролируют около 70 процентов нефтяных месторождений Сирии, сирийское правительство пока вынуждено с ними договариваться.