Анкара, 2 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по объектам курдских ополченцев в районе Хакурк на севере Ирака. Об этом, как передает агентство «Анадолу», Генштаб ВС Турции.

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«В результате нейтрализовано 15 террористов…, — передает вещатель. — ВВС Турции провели операцию первого-второго июня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 года вооруженные силы (ВС) Турции начали военную операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов, которые представляют для Анкары угрозу «национальной безопасности».

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