Ереван, 2 июня, 2018, 19:43 — ИА Регнум. 1 июня команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна представила свою программу. 7 июня парламент на внеочередном заседании должен проголосовать по программе правительства Пашиняна.

На заседании правительства Армении

В политических кругах настроены проголосовать за программу. Даже в этом случае правительство Пашиняна не проработает долго, поскольку в самой программе заложен тезис о необходимости проведения внеочередных выборов максимум в течение одного года. По всей видимости подразумевается с момента принятия программы. Тем не менее представляем внешнеполитическую часть программы команды Никола Пашиняна в максимально дословном переводе с армянского языка. Далее — текст по программе.

Основная цель внешней политики Армении — защита суверенитета Республики Армения, обеспечение безопасности Армении и Арцаха, повышение международного авторитета Армении, обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, повышение вовлеченности в международные и региональные процессы, активная деятельность, направленная на стабильное развитие Армении и модернизацию экономики в двусторонних и многосторонних форматах, освоение новых рынков и привлечение инвестиций в Армению и Арцах.

При реализации внешней политики правительство будет руководствоваться коллективным интересом Республики Армения и армянского народа. В сфере внешней политики правительство будет прилагать усилия:

В направлении исключительно мирного урегулирования Карабахского вопроса в формате Минской группы ОБСЕ — процесс, в основе которого должны лежать базовые принципы международного права, в частности, равноправие народов и принцип самоопределения. Статус Арцаха и обеспечение безопасности являются приоритетами Армении в переговорном процессе. Правительство, однако, уверено, что для повышения эффективности переговоров существенное значение имеет наличие соответствующей для установления мира атмосферы и исключение агрессивной риторики сторон. Правительство подтверждает, что Арцах в качестве основной стороны конфликта должен иметь решающий голос и быть вовлеченным в реальном и последовательном процессе мирного разрешения.

В направлении обеспечения последовательного процесса признания и осуждения Геноцида армян правительство уверено, что предупреждение подобных преступлений возможно лишь путем его признания. Армения продолжит выступать в активной роли в международных усилиях профилактики преступлений против человечества и геноцидов.

В направлении повышения эффективности членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): с Российской Федерацией в направлении развития стратегическо-партнерских отношений в различных сферах, рассматривая эту цель в качестве главных приоритетов. Отношения Армения-Россия должны быть основаны на дружбе, равноправии и готовности решать вопросы совместными усилиями. Правительство стратегическое сотрудничество Армении с Российской Федерацией рассматривает в качестве важного составляющего системы обеспечения безопасности Армении.

В направлении стимулирования дружеского партнерства с США в различных сферах: правительство намерено углублять сотрудничество с США для содействия развития Армении и ее повестки реформ.

В направлении задействования Соглашения и всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом и начале переговоров с ЕС о либерализации визового режима для граждан Армении: углубление сотрудничества с европейскими странами является важным направлением внешней политики правительства.

Развитие специфических отношений с Грузией и Ираном, которые свойственны тесному сотрудничеству непосредственных соседей в различных сферах и по возможности лишены влияния иных геополитических влияний.

В направлении углубления экономических и политических отношений с Китаем, Индией и Японией.

В направлении расширения сотрудничества с дружественными странами Ближнего Востока.

В направлении развития сотрудничества с государствами Америки, Азии, Африки и Океании.

На многосторонних площадках правительство подчеркивает важность:

Более активного участия и защиты интересов Армении в ООН, ОБСЕ, СЕ и иных международных организациях;

Активного участия в деле сотрудничества в рамках СНГ, в том числе развитии двусторонних отношений;

Повышения степени вовлеченности в международной организации Франкофонии, достойной организации саммита Франкофонии в Армении в 2018 году, реализации на высоком уровне председательства Армении международной организации Франкофонии в 2018—2020 гг.;

Продолжения политического диалога с НАТО, последовательной реализация действий программы Индивидуального партнерства.

Во внешнеполитической сфере правительство подчеркивает важность защиты прав граждан и юридических лиц Армении, сохранения армянского историко-культурного наследия, оказания помощи оказавшимся в чрезвычайных ситуациях соотечественникам и формирования способствующего развитию Армении международного общественного мнения.