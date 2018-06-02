Екатеринбург, 2 июня, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Власти Свердловской области пытаются оказать помощь участникам жилищно-строительного кооператива «Стачек», которые оказались обмануты недобросовестным застройщикам. О мерах по оказанию помощи корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 июня в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

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«Областная межведомственная комиссия по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков предметно занимается ситуацией с ЖСК «Стачек» с начала текущего года. Сегодня для движения вперед важнейшей задачей становится формирование списка вступивших в кооператив, что требует активной позиции пострадавших граждан. Все эти вопросы обсуждались на встрече с инициативной группой пайщиков, которая прошла в Минстрое в середине мая. К сожалению, пока перечень вкладчиков в ЖСК «Стачек» в ведомство не поступил. При этом министерство продолжает прорабатывать механизм запуска этой стройки: Минстроем разработана схема, позволяющая привлечь инвестора и построить многоквартирный дом. Специалисты министерства уже помогли пайщикам отстоять в судах земельный участок, на котором планировалось строительство девятиэтажки», — сказали в министерстве.

Также в свердловском минстрое добавили, что такие ситуации требуют огромной межведомственной работы, в том числе, серьезной проработки в юридической плоскости, поэтому не всегда могут быть разрешены в короткие сроки.

«Вместе с тем, помощь уральцам — будь то вкладчики, строительство жилья которых замерло на полпути, или те, кто пострадал от действий откровенных мошенников, в чьи планы возведение дома изначально не входило — является приоритетом в деятельности органов власти Свердловской области. Созданная по инициативе губернатора система помощи обманутым дольщикам и пайщикам уже позволила восстановить имущественные права почти 6 тысяч уральцев», — пояснили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пайщики кооператива оказались обмануты. Застройщик Владимир В., которому они доверились, не выполнил своих обязательств по строительству девятиэтажного жилого дома. В 2017 году его осудили за мошенничество. Обвинение также настаивало на том, что он незаконно занимался предпринимательством. Но по этой статье суд его оправдал.

Сейчас застройщик находится в местах лишения свободы. А десятки пайщиков оказались у разбитого корыта.

Обманутые люди записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором, стоя на коленях, просят помощи. Новость вызвала широкий резонанс. Пользователи форумов и социальных сетей в основном сочувствуют им, но при этом некоторые граждане недоумевают, как можно было довериться застройщику.