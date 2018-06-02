Берлин, 2 июня, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Клаудиа Рот (Claudia Benedikta Roth) политик от партии Зеленых сообщила о том, что ей угрожают убийством приверженцы праворадикальных взглядов, а также часть турецких избирателей Германии с националистически-религиозными взглядами, сообщает DPA

Клаудиа Рот

«Я ежедневно слышу угрозы от сторонников Пегиды и АдГ. Уже дошло до того, что угрожают меня убить», — пожаловалась политик журналистам из Rheinischen Post.

Она рассказала, что определённому сегменту немецкого общества турецкой национальности, Эрдоган «запудрил мозги». С одной стороны, они являются адептами консервативного ислама, а с другой — пользуются всеми демократическими свободами Запада. Либеральная часть турецкой общины, должна, вместе с нами, помочь им вернуться из иллюзорных представлений об якобы «идеальном турецком мире»

На памятном мероприятие посвящённом трагическим событиям в Золингине, произошедшим 25 лет назад Клаудию Рот практически прогнали со сцены. Её выступление было встречено громким свистом и топотом. «Убирайся отсюда» — были самые безобидные слова, обращённые к ней.

В Золингене, а также в Дюссельдорфе 29 мая. проходили траурные церемонии, в которых приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Люди вспоминали турецкую семью, которую четверо молодых людей из ультраправой организации, сожгли живьём 25 лет назад. Это также стало поводом поднять в обществе актуальную тему расизма. В память о погибших в огне — взрослых и детях звучали торжественные речи и призывы не повторять ошибок.