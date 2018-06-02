Баку, 2 июня, 2018, 18:14 — ИА Регнум. У Азербайджана есть как политическая воля, так и технические возможности для транспортировки туркменского газа по Южному газовому коридору (ЮГК) в Европу. Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в эфире телекомпании CBC.

Tanap.com Строительство газопровода TANAP

«Туркменистан проявляет интерес к «ЮГК», Азербайджан со своей стороны уже заявлял о готовности сотрудничать с Ашхабадом в этом направлении. Для осуществления таких поставок у нас есть как технические возможности, так и политическая воля. Так что, если Туркменистан решит предпринять конкретные шаги в данном направлении то, это вполне возможно и мы готовы к сотрудничеству», — сказал азербайджанский министр.

Он также сообщил, что ЮГК нацелен на дальнейшее сотрудничества между государствами в вопросе газовых поставок. В качестве одного из примеров подобного взаимодействия Шахбазов привел строительство газопровода ЮГК — Болгария.

«Речь идет об Интерконнекторе Греция-Болгария (Interconnector Greece — Bulgaria Pipeline, IGB), по которому азербайджанский газ, транспортируемый в Грецию по ЮГК, будет поставляться на болгарский рынок. Строительство этого газопровода начнется в июне. Уже есть договоренность по поставкам в Болгарию ежегодно 1 млрд кубометров азербайджанского газа, но IGB будет иметь более высокую мощность, которую можно будет использовать в будущем», — заявил Шахбазов.

29 мая 2018 года в Азербайджане был запущен газопровод, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.