Нижний Тагил, Свердловская область, 2 июня, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Новому руководству Нижнего Тагила Свердловской области предстоит плотно заняться проблемой качества питьевой воды. О своих ожиданиях от будущего мэра журналистам сегодня, 2 июня, рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Полпред подчеркнул. что преемник бывшего мэра Сергея Носова должен пользоваться поддержкой населения и быть компетентным в городских проблемах. Одной из главных задач он назвал решение вопроса с обеспечением населения чистой питьевой водой.

Отметим, проблема эта для Нижнего Тагила одна из актуальных. Необходимо модернизировать систему водоснабжения и водоотведения. Также в планах строительствеомоста через Нижнетагильский пруд, строительство закрытого легкоатлетического манежа и т.д. Во всех этих проектах областные власти готовы помочь городу.

Напомним, Сергей Носов 28 мая был назначен врио губернатора Магаданской области. Его обязанности исполняет Владислав Пинаев. Возможно, именно он и станет постоянным главой. Скорее всего, решение примут депутаты по представлению конкурсной комиссии. Сейчас мэра Нижнего Тагила, по действующему законодательству, избирают на прямых выборах. Но на этой неделе профильный комитет свердловского Заксобрания утвердил поправки, которые отменяют выборы и вводят схему назначения градоначальника. Скоро эти поправки утвердит региональный парламент.