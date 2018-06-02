Ростов-на-Дону, 2 июня, 2018, 11:29 — ИА Регнум. В Ростовской области на 1029-м километре трассы «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.

Разбитая машина

По сообщениям полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 июня, около 7:00 на 1029-м километре автодороги М-4 «Дон». Столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняются обстоятельства произошедшего.