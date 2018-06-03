Москва, 3 июня, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Иск от жителей московского района Кунцево, кварталов 47−48, к правительству города вскрыл проблемы, связанные с проектом планировки территории, оцененной истцами как рейдерство. Почему оценка горожанами действий правительства оказалась столь жесткой, рассказывает автор ИА REGNUM Илья Иванов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский городской суд

Суд оказался не на стороне горожан, полностью отказав в удовлетворении заявления. А ведь московские власти на этот раз без всяких объяснений «просто решили» снести 37 кирпичных зданий, не признанных ни ветхими, ни аварийными. Защитить свою собственность от совместных действий правительства Москвы и застройщика ПАО «Группа компаний ПИК» жителям не удалось. А земельные участки, принадлежащие возмущенным гражданам, планируются под реконструкцию так, как будто речь идет о чистом поле — ничьем и бесхозном.

Продвижение планов по застройке ведется с грубыми нарушениями, материалы об этом были представлены представителями общественности, но пока что добиться справедливого рассмотрения их протеста не удается. Ответчик делает упор на то, что планы по застройке — это «только планы», и до воплощения в жизнь они могут дойти или же быть отложены на неопределенный срок. И что, разве это повод держать людей, проживающих на территории, которую планируют реконструировать то так, то этак, в страхе за свое имущество? Когда правительство города вспомнит о существовании горожан, чье имущество «подвешено в неопределенности»? Хотя бы обитателей кунцевских кварталов 47−48.

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