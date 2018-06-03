Кто важнее для правительства Москвы — жители или застройщики?
Москва, 3 июня, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Иск от жителей московского района Кунцево, кварталов 47−48, к правительству города вскрыл проблемы, связанные с проектом планировки территории, оцененной истцами как рейдерство. Почему оценка горожанами действий правительства оказалась столь жесткой, рассказывает автор ИА REGNUM Илья Иванов.
Суд оказался не на стороне горожан, полностью отказав в удовлетворении заявления. А ведь московские власти на этот раз без всяких объяснений «просто решили» снести 37 кирпичных зданий, не признанных ни ветхими, ни аварийными. Защитить свою собственность от совместных действий правительства Москвы и застройщика ПАО «Группа компаний ПИК» жителям не удалось. А земельные участки, принадлежащие возмущенным гражданам, планируются под реконструкцию так, как будто речь идет о чистом поле — ничьем и бесхозном.
Продвижение планов по застройке ведется с грубыми нарушениями, материалы об этом были представлены представителями общественности, но пока что добиться справедливого рассмотрения их протеста не удается. Ответчик делает упор на то, что планы по застройке — это «только планы», и до воплощения в жизнь они могут дойти или же быть отложены на неопределенный срок. И что, разве это повод держать людей, проживающих на территории, которую планируют реконструировать то так, то этак, в страхе за свое имущество? Когда правительство города вспомнит о существовании горожан, чье имущество «подвешено в неопределенности»? Хотя бы обитателей кунцевских кварталов 47−48.
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