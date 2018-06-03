Токио, 3 июня, 2018, 09:44 — ИА Регнум. По результатам очередного японо-российского саммита, который прошел в Санкт-Петербурге и Москве, националистическая японская газета «Санкэй симбун» считает, что «путь к возврату четырех островов не просматривается». Как газета развивает этот тезис, вынесенный в заголовок статьи, пишет доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ присутствовали на приёме по завершении концерта в Большом театре по случаю открытия перекрёстных годов России и Японии

Ответственность за происходящее газета возлагает в меньшей степени на Синдзо Абэ, а в большей — на Москву, которая не откликается на его призывы «вернуть» Курилы. При этом японцы, акцентирует газета, «не поймут переговорную позицию, при которой перспективы для возврата отсутствуют». Издание критикует Абэ за готовность поощрять совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах ради закрепления своих позиций и создания дальнейших условий для достижения главной цели:

«Стороны стремились к созданию системы, которая не пошатнет юридические позиции обеих сторон. Тем не менее деятельность, которая будет осуществляться в соответствии с юридической позицией России, поставит под угрозу суверенитет Японии».

Обвинив, как водится, СССР в «незаконном захвате» Курил, а современную Россию — во всем стандартном ряде грехов (Крым-Скрипали-Боинг-Сирия-кибератаки), издание призывает японского премьера «дать понять Путину, что России сначала надо привить уважение к международному праву, и только потом страны будут помогать ей в получении экономической выгоды».

Какой же линии поведения в части российско-японских отношений стоит ждать от японских правых, читайте в статье: «Санкэй симбун» не нравится японо-российское сближение

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