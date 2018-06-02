Ханой, 2 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Власти Вьетнама не собираются предоставлять территорию своей страны для размещения иностранных военных баз. Такое заявление сделал сегодня, 2 июня, министр обороны Вьетнама Нго Суан Лить в ходе выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Wikipedia.org Залив Камрань с советским военным флотом. Плакат 1985 года

«Все государства должны уважать независимость друг друга, и мы не намерены разрешать размещать иностранные военные базы на нашей территории», — сказал глава минобороны Вьетнама.

Он также призвал все крупные страны на планете проявлять уважение друг к другу и воздерживаться от провокационных действий.

Напомним, до 2002 года во Вьетнаме существовала комплексная российская военная база в бухте Камрань. При этом база фактически не использовалась с 1993 года. После закрытия базы вьетнамские власти не раз заявляли, что не собираются размещать на территории своей страны иностранные военные базы. Тем не менее определенные преференции для российских вооруженных сил были сделаны.

25 ноября 2014 года подписано соглашение в ходе визита в Сочи генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, которое устанавливает нормы пользования российскими боевыми кораблями портом Камрань в упрощённом порядке.

С весны 2014 года аэродром Камрани впервые стал использоваться для обслуживания самолётов Ил-78, которые обеспечивают дозаправкой топливом в воздухе стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России, которые в случае конфликта с США должны нанести ядерный удар по американскому острову Гуам.