Пекин, 2 июня, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Все китайские аэропорты с годовым пассажирооборотом более 10 млн будут поддерживать электронную регистрацию и регистрацию при помощи специальных автоматов уже к концу 2018 года, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

(сс) Thomas Lefebvre За ноутбуком

Китай является второй страной в мире по обороту пассажиров и грузов. В стране действует 32 аэропорта с оборотом пассажиров более 10 млн в год. Все ключевые аэропорты будут поддерживать систему электронных посадочных билетов и электронной регистрации на посадку. Все выходы на посадку будут оборудованы также системой распознавания лиц.

Согласно информации Администрации гражданской авиации КНР, 34% пассажиров предпочитают регистрироваться на посадку по интернету или через специальные автоматы. А переход на такую систему поможет сэкономить 143 тонны бумаги ежегодно.

Напомним, что количество авиапассажиров в Китае в 2018 году достигло 552 млн, что на 13% выше, чем в 2016 году. Поднебесная планирует обойти США, которые являются крупнейшим рынком гражданской авиации уже к 2022 году.