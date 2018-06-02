Белград, 2 июня, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич пояснил, почему его страна не признает воссоединение Крыма с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью французскому изданию Le Monde, опубликованному 31 мая.

Александр Дейнека.Трудное решение. 1966

Вучич пояснил, что Сербия никак не может признать, что Крым является частью России, так как в подобном случае, Белграду пришлось бы поддержать независимость Косова. Всё это создает для Сербии крайне сложную ситуацию, так как именно Россия до сих пор считает Косово частью Сербии.

«Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косова. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов СБ ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — сказал Вучич.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия всегда может положиться на президента России Владимира Путина. По словам сербского президента, ему трижды срочно была нужна помощь российского лидера, и он трижды смог сразу же связаться с Путиным по телефону.

Однако слова президента Сербии, сказанные в интервью иностранной прессе несколько расходятся с тем, что он говорит у себя в стране. Вучич прямо заявлял, что цель его политики — подготовить Сербию к вступлению в Европейский союз, и если это удастся, то Сербия неминуемо присоединится к режиму санкций против России, а в перспективе и вступит в военный блок НАТО. Вучич подчеркивал, что он не может и не хочет отвечать за хорошие российско-сербские отношения после того, как срок его президентства истечёт.