Пекин, 2 июня, 2018, 05:07 — ИА Регнум. В Китае опубликованы два списка общим количеством в 117 имен правонарушителей, которым запрещено покупать билеты на самолеты и поезда, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

(сс) Fabrizio Verrecchia Не допустили

В Китайской железнодорожной корпорации сообщили, что 31 правонарушителю запрещено перемещаться на поездах. Все они были наказаны за курение в скоростных поездах, спекуляцией билетами, езду без билетов, а также нарушение общественного порядка на станциях. Безбилетникам запрещено пользоваться услугами железной дороги плоть до тех пор, пока они не оплатят сумму билета, остальные — наказаны на 180 дней.

Администрация гражданской авиацией КНР также наказала 86 правонарушителей, которым запрещено летать на самолетах в течение года. Все они наказаны за пронос предметов, запрещенных китайским законодательством во врем досмотра в аэропорту, а также попытку пролёта по чужим документам.

Напомним, что ранее китайские власти анонсировали введение более жестких мер наказания для уклонистов от уплаты кредитов, которые вступят в силу с 1 мая. Им также будет запрещено пользоваться услугами железнодорожного и воздушного транспорта, а также заключать сделки с недвижимостью.