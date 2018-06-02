Тайюань , Китай, 2 июня, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Рабочие начали прокладку железнодорожных путей для скоростной ветки Датун — Чжанцзякоу в центральной части Китая, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

(сс) Adrian Curt Dannemann Скорострой поезд

Железнодорожная линия будет начинаться в городе Датун провинции Шаньси и заканчиваться в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй, в котором также будут проходить соревнования Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Новая линия является важнейшей частью сети скоростных железных дорог, которая будет построена в рамках 13-го пятилетнего плана (2016 — 2020). Строительство линий длиной 140 км было начато в ноябре 2015 года.

Напомним, что согласно планов, скорость передвижения поездов на новой скоростной линии должна достигать 250 км/ч, а время путешествия из Датуна в Чжанцзякоу составит всего 40 минут, а между Датуном и Пекином время следование сократится с шести часов до ста минут. Завершение строительства запланировано на конец 2019 года.