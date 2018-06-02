Пекин, 2 июня, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Надзорные ведомства материкового Китая и Гонконга выразили желание укрепить сотрудничество друг с другом в борьбе с коррупцией во имя защиты справедливости и правосудия, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Герард Давид. Суд Камбиса. 1498

Заместитель секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины при Компартии Китая Ян Сяоду выразил надежду во время встречи с комиссаром Гонконгской независимой антикоррупционной комиссии (ICAC) СимономПэ Юн-Лу. Пэ отметил, что ICAC готова к совместным действиям с китайским материком, назвав действия его надзорных органов вдохновляющим.

Напомним, что в Китае продолжается кампания по борьбе с коррупцией, которая затрагивает все сферы и чиновников всех уровней. Так, к 18 годам тюрьмы был приговорен бывший глава одной из страховых компаний за мошенничество.