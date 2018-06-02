Берлин, 2 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Административный суд Майнингена отменил запрет на запланированный рок-фестиваль «правых» в Тюрингии. Основания — недостаточно доказательств нарушения Федерального закона об охране природы, говорится в сообщении суда.

Newpittsburghcourieronline.com Немецкие неонацисты

Округ Хильдбургхаузен (Hildburghausen) запретил фестиваль, который был запланирован на 8 и 9 июня, потому что редкие виды птиц неподалёку высиживают птенцов. Организатор, не согласился с решением и подал апелляцию. Теперь округ может оспорить это решение и тогда этим вопросом займётся высший административный суд.

В прошлом году фестиваль посетил около 6 тыс. человек со всей Европы. Этот фестиваль считается крупнейшим рок-фестивалем в Германии. Во время мероприятия посетители и участники вскидывали руку в фашистском приветствии с выкриками Sieg Heil! — «Да здравствует Победа!» на фоне агрессивной музыки.

Число праворадикальных концертов каждый год увеличивается. Сейчас их число велико, как никогда. По данным МВД, в 2017 г. большинство неонацистских концертов прошло в Саксонии и Тюрингии.