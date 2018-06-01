Вашингтон, 2 июня, 2018, 02:58 — ИА Регнум. Visa принесла извинения европейским пользователям банковских карт в связи с массовым сбоем 1 июня, говорится в официальном заявлении на сайте платежной системы.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кредитная карта Visa

Проблемы в работе банковских карт связывают со сбоем в работе аппаратного обеспечения компании. В Visa подчеркнули, что у них нет причин связывать сбой с несанкционированным доступом к системе или к хакерским атакам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня международная платежная система Visa сообщила о массовом сбое в работе карт в Европе. Россию сбой не затронул.