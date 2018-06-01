Москва, 2 июня, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Найденный в Афганистане советский летчик, который пропал без вести более 30 лет назад, это или старший лейтенант Александр Миронов или пилот истребителя Cу-17 Сергей Пантелюк, сообщает Russia Today.

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Информация проверяется посольством РФ в Афганистане. В настоящее время официальным ведомствами имя найденного живым советского летчика не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня Валерий Востротин, руководитель Союза десантников России, заявил, что в Афганистане найден воевавший в Афганской войне советский летчик, который был сбит и считался без вести пропавшим.