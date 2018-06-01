Вашингтон, 2 июня, 2018, 00:05 — ИА Регнум. США заблокировали проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждалось применение Израилем военной силы против палестинцев. Голосование состоялось накануне, 1 июня, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

За резолюцию проголосовали десять членов Совета Безопасности ООН, включая Российскую Федерацию. Против высказались США. Четверо членов Совбеза воздержались.

«Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета Безопасности», — констатировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Напомним, в последние месяцы обстановка на границе между Израилем и сектором Газа представляет собой непрекращающееся противостояние боевиков движения ХАМАС с израильскими военными. При этом преимущество явно на стороне израильских сил, так как они используют против палестинцев тяжелую технику и авиацию. Погибли десятки палестинцев, счет раненых идет на сотни.