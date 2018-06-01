США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по Израилю
Вашингтон, 2 июня, 2018, 00:05 — ИА Регнум. США заблокировали проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждалось применение Израилем военной силы против палестинцев. Голосование состоялось накануне, 1 июня, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
За резолюцию проголосовали десять членов Совета Безопасности ООН, включая Российскую Федерацию. Против высказались США. Четверо членов Совбеза воздержались.
«Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета Безопасности», — констатировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Напомним, в последние месяцы обстановка на границе между Израилем и сектором Газа представляет собой непрекращающееся противостояние боевиков движения ХАМАС с израильскими военными. При этом преимущество явно на стороне израильских сил, так как они используют против палестинцев тяжелую технику и авиацию. Погибли десятки палестинцев, счет раненых идет на сотни.