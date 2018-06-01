Оттава, 1 июня, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о намерении передать протест главе казначейства США Стивену Мнучину в связи с американскими пошлинами против ЕС на саммите G7 в Канаде, 1 июня передает агентство Reuters.

Франция

«К сожалению, у нас будет G6 плюс один, Соединенные Штаты против всех», — заявил Ле Мэр. Минфин Франции отметил, что считает тарифы США «юридически неприемлемыми, политически несправедливыми и экономически опасными»и надеется«вернуть американским властям здравый смысл и разум».

Напомним, с 1 июня США «разморозили» ввозные пошлины на сталь и алюминий для стран Евросоюза, а также Мексики и Канады. Пошлины США введены против всех «союзников» по G7.

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