Москва, 1 июня, 2018, 22:47 — ИА Регнум. Сегодняшний брифинг заместителя директора департамента информации и печати МИД России Артема Кожина запомнился тем, что азербайджанские СМИ полностью исказили его слова, а также задали ему вопрос про премьер-министра Армении, который был взят из фейковой новости, которую опубликовал никому не известный сайт.

Скриншот сайта apa.az

Факты

На сегодняшнем брифинге журналист азербайджанского агентства Trend задал Кожину вопрос: «В одном из своих недавних интервью премьер-министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Насколько подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык?» (цитаты по сайту МИД России).

На это заместитель директора департамента информации и печати МИД России ответил: «Ваши громкие заявления, которые не укладываются в рельсы, заложенные, в частности, ОБСЕ, наверное, представляются неконструктивными».

Вместо этого некоторые азербайджанские СМИ, в том числе ведущее азербайджанское агентство АПА, написали, что слова Кожина якобы были адресованы не азербайджанскому журналисту, а премьер-министру Армении.

Представитель МИД России считает громкое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта неконструктивным, пишет АПА, а далее приводит якобы слова Кожина: «Вообще, громкие заявления, не укладывающиеся в соответствующие рельсы, которые в частности заложены по этому вопросу ОБСЕ, наверное, неконструктивны».

Скриншот сайта apa.az

Кроме этого, Артему Кожину был задан вопрос следующего содержания: «Одним из первых указов премьер-министра Армении Н. Пашиняна, который пришёл к власти через протесты на улицах и соцсети, была отмена праздника 9 мая — он переименовал День Победы в День примирения и согласия. Хотя армяне тоже потеряли много людей в Великой Отечественной войне. Есть ли какая-то реакция на отмену 9 мая и перенос праздника на 8 мая, как на Западе?»

На это представитель российского МИД ответил: «День Победы в Великой Отечественной войне был и продолжает оставаться священным праздником для всех народов бывшего Советского Союза. Все помнят ту цену, которую СССР заплатил для достижения победы над фашизмом.

Что касается наименования праздников, то в разных государствах есть небольшие отличия, но это не меняет сути торжества и отношения народов к этой священной дате.

Армянский народ, который тоже заплатил большую цену для достижения общей победы, как праздновал этот праздник вместе с нами, так и будет праздновать».

Комментарий

Следует отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписывал никаких указов о переименовании Дня Победы или каких-либо других праздников, а новость об этом была обыкновенной уткой. Подробно о ней можно прочитать здесь.