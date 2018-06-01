Варшава, 1 июня, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Ежедневная газета Пентагона Stars and Stripes 1 июня опубликовала материал о начале оперативного использования ВВС США в Польше беспилотников MQ-9 Reaper. БПЛА будут действовать с авиабазы «Мирославец», которая находится на северо-западе Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По заявлению американских военных, использование данных беспилотников — это «как видимое выражение усилий США по укреплению региональной стабильности». Кроме этого, в заявлении говорится, что эти БПЛА не вооружены и будут использоваться только для разведки и наблюдения.

Официальные лица Пентагона отказались сообщить данные о количестве беспилотников и количестве персонала для их обслуживания. Дата окончания миссии в Мирославце зависит от финансирования, оперативных потребностей и других факторов.

Как следует из названия, MQ-9 Reaper («Жнец») используется американскими военными в основном для поиска и нанесения ударов по важным целям в таких странах, как Афганистан и Ирак.

Густав Грессель, старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям в Берлине, считает, что в Польше Reaper может быть использован для обследования прибрежных районов вдоль Балтийского моря, а также границы вблизи Калининградской области и вблизи Белоруссии. Кроме этого, он может быть использован для поддержки пограничного патрулирования.

По мнению Гресселя, маловероятно, что MQ-9 Reaper будет задействован в качестве боевого сдерживающего фактора для России: у него нет защиты от средств радиоэлектронной борьбы, и российская ПВО может легко его сбить.

ИА REGNUM обращает внимание, что оперативное использование БПЛА MQ-9 Reaper в Польше началось буквально сразу после того, как министерство обороны страны заявило о готовности принять у себя бронетанковую дивизию США и предложило под это финансирование (правда, из средств ЕС, что вызвало соответствующую реакцию в Брюсселе) в размере до 2 млрд долларов.