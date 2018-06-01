Душанбе, 1 июня, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Не менее 300 граждан Таджикистана в мае уже покинули пределы России, чтобы период проведения матчей чемпионата мира по футболу — 2018 провести у себя на родине, сообщает «Радио Озоди» со ссылкой на информацию российских правозащитников.

Focus.kg Трудовые мигранты

По словам сотрудника не названной правозащитной организации по защите прав трудовых мигрантов Каримджона Ёрова, более трехсот человек до отъезда обратились в его организацию. Отмечается, что среди добровольно уехавших в Таджикистан трудовых мигрантов были те, у кого завершился срок патента, и они не смогли его продлить. Однако, несмотря на предложенную правовую помощь, мигранты во избежание депортации предпочли добровольно покинуть территорию России

«Сейчас участились проверки, и ежедневно к нам звонят до 15 человек, которые сообщают о задержании мигрантов. Поэтому некоторые работодатели временно распустили работников-мигрантов, и те посчитали, что лучше всего на этот период быть на родине», — рассказывает правозащитник.

Напомним, что матчи чемпионата мира по футболу — 2018 будут проводиться в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Самаре и Саранске — с 14 июня по 15 июля. В связи с этим таджикские власти напомнили своим трудовым мигрантам об усиленных мерах безопасности и порекомендовали позаботиться о соблюдении миграционного законодательства России. А лучше — и вовсе воздержаться от поездок в Россию, особенно в города, где будут проводиться матчи.