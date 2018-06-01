Москва, 1 июня, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 1 июня, на торжественной церемонии в Кремле вручил ордена «Родительской славы» многодетным семьям.

Орден «Родительская слава»

Выступая перед лауреатами, российский лидер подчеркнул, что для того, чтобы воспитать достойного человека и гражданина России, родителям необходимо постоянно работать над самим собой и своим личным примером доказывать верность ценностям добра, трудолюбия и справедливости.

Kremlin.ru На церемонии вручения орденов «Родительская слава». Орденом награждена семья Юдинцевых из Якутии

Напомним, орден «Родительская слава» был учреждён указом президента России в 2008 году. Орден вручается гражданам Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. При награждении одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное пособие в 100 тыс. рублей. Идею возродить существовавший в советское время орден «Материнской славы», но в виде ордена «Родительской славы» выдвинул Дмитрий Медведев.

«Конечно, родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но в нем самом, в его природе заложено удивительное вознаграждение, которое с лихвой перекрывает все трудности», — сказал президент России, обращаясь к лауреатам.