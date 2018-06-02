Москва, 2 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Европа будет свободной, НАТО распадется, а над новой геополитической картиной мира взойдет заря новой эры. Это фантазия? И если нет, то как это произойдет и скоро ли вступит в силу, обсуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Флаги России и ЕС

Время, когда значение стран-лимитрофов, угнездившихся вдоль российской границы, упадет до минимума, а Россия и Германия станут той осью, вокруг которой будут вращаться все политические возможности, как континента, так и мира в целом, выглядит совершенно вероятным. В такой ситуации Путин неслучайно оказался мишенью для антироссийских внешних и внутренних выпадов. Вместе с тем, несмотря на огромное сопротивление, в перипетиях последних лет Россия выстояла — а значит, противостояние продолжается.

То, что предсказывалось на ИА REGNUM еще в 2009 и 2012 годах, то, что тогда виделось смутно и лишь на горизонте, сегодня приблизилось в непосредственную перспективу. Как завершение энергетических инициатив России, из которой важнейшей была и остается «Северный поток — 2» перевернет привычное представление о мировой политике?

Читайте статью День, когда Европа попросит у России военной защиты от США и другие статьи Юрия Баранчика по мировой политике.