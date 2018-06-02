Бишкек, 2 июня, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Знание русского языка дает преимущества тому, кто им владеет, считает министр образования и науки Киргизии Гульмира Кудайбердиева. Положение русского языка в своей стране она обсудила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Edu.gov.kg Гульмира Кудайбердиева

Польза образования на русском языке в киргизских школах несомненна — это и официальный язык в стране, и один из мировых языков, занимающий шестое место по распространенности в мире, и второй по популярности язык интернета. Примечательно, что порядка трех четвертей всей мировой информации переводится на русский. В таких условиях знание русского языка оказывается ценнейшим навыком:

«{Оно} позволяет владеть разнообразной и богатой информацией во всех сферах — научной, политической, экономической — или использовать его, например, для личностного развития», — считает Кудайбердиева.

Некоторые политики и общественники Киргизии требуют отказаться от преподавания на русском, которое, подчеркивает министр, является конституционным правом граждан этой страны. Слухи о намерении властей Киргизии уменьшить использование русского языка министр не подтверждает.

О возможностях образования в России для граждан Киргизии, практике отправки в РФ киргизских студентов и о ситуации с учителями, владеющими русским языком, читайте в статье: «Знание русского языка дает преимущества»: интервью киргизского министра

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