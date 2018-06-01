Тверь, 1 июня, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Подготовка проекта строительства новой детской областной клинической больницы в Твери вышла на завершающий этап: на следующей неделе документация будет направлена в Главгосэкспертизу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания 1 июня, которое провел губернатор Игорь Руденя. На совещании обсуждались проектные решения, в частности обустройство дренажной системы, вопросы комплектования учреждения оборудованием.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рентген грудной клетки

«Мы построим современную больницу, в ней должно быть только новое медицинское оборудование», — подчеркнул глава региона.

На совещании обсуждался вопрос демонтажа объекта незавершенного строительства, на месте которого разместится будущая детская областная больница. В настоящее время завершились конкурсные процедуры, по итогам которых подрядчиком определена компания «Сносстройинвест» из Санкт-Петербурга, имеющая большой опыт по демонтажу зданий различной сложности. Подготовительные мероприятия запланированы на ближайшее время — будет мобилизована техника, поставлено заграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве нового здания детской областной больницы глава региона Игорь Руденя принял после того, как в старом корпусе здания весной прошлого года произошел пожар. Обошлось без жертв, но здание и оборудование серьезно пострадали. Новый корпус решено разместить рядом с перинатальным центром им. Е. М. Бакуниной. В соответствии с проектом больница и перинатальный центр будут связаны между собой переходом, что позволит в случае необходимости оперативно транспортировать пациентов. Рядом также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. Таким образом, в этой части Заволжского района появится медицинский городок с учреждениями здравоохранения разного профиля. Организацию движения транспорта рядом с больницей в будущем планируется связать с Западным мостом, который по проекту будет расположен недалеко от комплекса ДОКБ.

Площадь больницы составит 50 тыс. кв. м, учреждение рассчитано на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи» и др.

Планируется, что строительство начнется уже в этом году, завершить все работы рассчитывают в 2020. Ориентировочная стоимость объекта — 4,5 млрд руб.: три миллиарда из этой суммы выделяет федеральный бюджет, по миллиарду на три года строительства. Кроме того, по 500 млн рублей на эти цели заложено в бюджете региона, также на три года.