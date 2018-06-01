Москва, 1 июня, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Информационная политика российских поисковых систем идёт вразрез с интересами государства и общества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил директор Института динамического консерватизма, заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов на круглом столе «Информационный суверенитет и диктатура интернет-монополий».

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс. Лжеистория России

«Если конкретно про Яндекс говорить, он, конечно, менялся исторически в зависимости от смены собственника. Но что бросается в глаза — что как поисковик он безусловно содержит определённые алгоритмы отбора, в особенности это касается новостей. Фильтр этот имеет серьёзную идеологическую и, возможно, коммерческую подоплёку», — заявил Аверьянов.

При этом в настоящее время в России эти два аспекта крайне слабо различаются — кто больше заплатил, тот и становится заказчиком идеологического решения, отметил он.

«Всегда бросалось в глаза, что у Яндекса была своя политика — не как у поисковика, а как у СМИ. И эта политика всегда шла вразрез и с государством, и с интересами общества. Она была своеобразной. Её можно назвать условно олигархической, прозападной. В этом смысле он мало изменился даже и сейчас», — указал Аверьянов.

«Эти два момента — поисковые фильтры, собственная новостная политика, ну и политика в области сетей. Изменились параметры поиска в сетях. Если раньше, лет 8 назад, он был лучше и удобнее (аналогов), можно было многое найти в российских сетях, то сейчас это делать гораздо сложнее. Может, это какие-то объективные трудности, но это есть», — добавил он.

Получается, что российская по формальным признакам компания по существу российской не является. Впрочем, аналогичная проблема наблюдается и с Mail.ru, огромный вес в российском информационном пространстве имеют филиалы заграничных компаний.

«Политика лайков и дизлайков, искусственных накруток — нужно разбираться, кто выступает субъектом. Дефицит российского видеохостинга, точнее, его отсутствие — вопиющая проблема. В случае обострения холодной войны большая часть соцсетей, главный видеохостинг, большинство поисковиков будут работать против», — отметил эксперт.

В свою очередь, шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик заявил о том, что, как следует из опыта, российские компании действуют даже менее «патриотично», чем транснациональные.

«Мы продвигали патриотический контент, и самое интересное оказалось в том, что Google, при всех вопросах к этому контенту, в ходе обсуждения всё-таки дал возможность продвижения, и мы смогли в ходе президентской кампании этот контент двигать. А вот компания Яндекс, несмотря на все переговоры, отказалась это делать категорически», — заявил Баранчик.

«Google хотя и американская система, но она играла по каким-то понятным правилам. А Яндекс, который считается российским поисковиком, не захотел играть вообще», — резюмировал он.

1 июня в пресс-центре проходит круглый стол «Информационный суверенитет и диктатура интернет-монополий» по итогам экспертной встречи, проведённой Изборским клубом и ИА REGNUM. Эксперты обсудили пути выхода из тупиков информационной монополизации и глобализации, а также возможности российского государства для защиты своего суверенитета и исправления сложившегося дисбаланса в сфере информации.