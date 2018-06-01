Неприглядные дома Пскова к Ганзейским дням задрапируют
Псков, 1 июня, 2018, 17:03 — ИА Регнум. К 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые Псков примет в июне 2019 года, неприглядные фасады домов в городе «придётся драпировать». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, об этом сегодня, 1 июня, заявил глава Пскова Иван Цецерский, отвечая на вопрос депутатов о расселении аварийных домов и реставрации тех, которые являются памятниками культуры.
По словам главы города, муниципалитет запрашивал финансирование на расселение 70 ветхих домов, но окончательного решения пока нет.
«Что касается домов, которые являются памятниками истории и культуры, то дело гораздо сложнее — бизнес сейчас неактивно вкладывает средства в их реставрацию», — также сказал Иван Цецерский.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, содействия в решении вопроса о расселении ещё 69 аварийных и ветхих домов в Пскове Цецерский просил у членов Совета Федерации в 2017 году.
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Ранее власти города также неоднократно заявляли о необходимости приведения города в порядок к Международным Ганзейским дням, которые в 2019 году состоятся в России во второй раз — впервые они были проведены в Великом Новгороде в 2009 году.
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