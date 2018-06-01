Ташкент, 1 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. В 2017 году акционерное общество GM Uzbekistan выпустило 140 247 автомобилей, что на 59% больше, чем в 2016 году, сообщает 1 июня государственное информагентство УзА.

Milhouse35 Автомобиль Ravon Nexia R3

На Самаркандском автомобильном заводе было произведено 3,6 тыс. грузовых автомобилей и автобусов, на предприятии JV MAN Auto Uzbekistan — 1,2 тыс. грузовиков и автобусов.

В 2017 году на экспорт было отправлено 26,8 тыс. легковых автомобилей. Основным потребителем узбекистанского автопрома остается Россия. Одним из самых популярных автомобилей является Ravon Nexia R3.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года в Узбекистане было выпущено более 38 тыс. легковых автомобилей, что на 44,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.