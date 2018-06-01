Вашингтон, 1 июня, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Учёные из США, Канады и Словении разработали нейросеть, способную описывать бытовые действия в виртуальном доме. Об этом сообщает Nplus1.

Karl-Ludwig Poggemann Микросхема

Отмечается, что нейросеть может выбирать решения для выполнения определённых действий и достижения результата. В частности, она может выполнять определённые команды.

Например, команда «принести предмет из комнаты» слишком сложна для компьютера, так как имеет множество подзадач. Но с помощью создания анимационной базы данных данная задача для нейросети упрощается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали нейросеть, которая может распознавать человека по походке.