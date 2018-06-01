Бишкек, 1 июня, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии выяснил местонахождение бывшего вице-премьер-министра, депутата Аскарбека Шадиева, объявленного в розыск в рамках уголовного дела о присвоении крупной суммы денег, выделенных из бюджета парламента на выплату премий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

По имеющимся данным, 27 апреля 2018 года Шадиев выехал на похороны родственника в город Исфана на юге Киргизии. Там он незаконно пересек киргизско-таджикскую границу, перейдя вброд реку в районе села Арка.

На следующий день, 28 апреля, беглый парламентарий вылетел авиарейсом по маршруту «Худжант — Москва», а затем, используя дипломатический паспорт, вылетел из российской столицы в город Нью-Йорк.

Отмечается, что при этом близкие родственники Шадиева утверждают, что он якобы выехал на лечение и должен вернуться в течение одной-двух недель. Однако, как подчеркивают в пресс-службе ГКНБ, киргизские спецслужбы уверены, что «Аскарбек Шадиев намеренно скрывается от следственных органов, в связи с чем он объявлен в розыск».

ИА REGNUM напоминает, что 30 мая 2018 года депутату Аскарбеку Шадиеву заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением в рамках уголовного дела о присвоении $30 тысяч (более 1,8 млн рублей), предоставленных бюджетом республиканского парламента Киргизии для выплаты премий имени Чингиза Айтматова.

31 мая 2018 года Первомайский районный суд города Бишкек избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу — тоже заочно, поскольку местонахождение парламентария было неизвестно.