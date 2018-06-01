Москва, 1 июня, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Компания Mitsubishi не будет участвовать на автосалоне в Москве, который пройдёт в период с 31 августа по 9 сентября 2018 года, об этом 1 июня сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского офиса марки.

Björn Láczay Логотип Mitsubishi

Представители компании отметили, что Mitsubishi намерена взаимодействовать со своими текущими и будущими клиентами в других форматах. Таким образом, поклонники марки не смогут увидеть её новые автомобили на предстоящем мотор-шоу.

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Напомним, ранее пресс-служба Mitsubishi сообщила, что в мае 2018 года компании удалось продать в России 3561 автомобиль, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи марки выросли в 2,4 раза.