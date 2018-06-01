Париж, 1 июня, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева одержала победу над представительницей Китая Ван Цян в третьем круге Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 18 минут, завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:4.

Robbie Mendelson Юлия Путинцева

Путинцева допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и 6 из 10 реализованных брейков.

В четвёртом круге Путинцева встретится с победительницей матча между двумя представительницами Чехии Катержиной Синяковой и Барборой Стрыцовой.

Roland Garros-2018. Женщины. Третий круг.

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ван Цян (Китай) — 1:6, 7:5, 6:4.

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