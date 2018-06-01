Возбуждено уголовное дело о картельном сговоре против «Транснефти»
Тюмень, 1 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В Тюменской области после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителей АО «Конар» и ООО НПО «Фундаментстройаркос». Предполагается, что по причине незаконных действий был извлечен совокупный доход свыше 250 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по п."в» ч.2 ст.178 УК РФ («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере»).
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Напомним, ранее данные организации подозревали в сговоре антимонопольщики Тюменской области. По данным УФАС компании на протяжении 2012 — 2016 годов принимали участие в закрытых закупках термостабилизаторов грунта в интересах фирм, входящих в структуру «Транснефть». ООО НПО «Фундаментстройаркос» предлагало цену либо превышающую, либо равную начальной максимальной цене контракта. Одновременно АО «Конар» предлагало цену ниже предложенной тюменскими «партнёрами» менее чем на 1% и становилось победителем торгов. Тем временем АО «Конар» термостабилизаторы грунта не выпускало, а сразу же заключало договор с ООО НПО «Фундаментстройаркос». Кроме того, при анализе производственной себестоимости термостабилизаторов грунта выяснилось, что ООО НПО «Фундаментстройаркос» имело возможность подачи более низких ценовых предложений, в два-три раза.
Термостабилизаторы грунта применяются при строительстве в зоне вечной мерзлоты. С их помощью возводятся промышленные здания, дороги и трубопроводы на северных и арктических территориях страны. ПАО «Транснефть» — стопроцентно федеральная структура.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области антимонопольщики активно выявляли на протяжении 2017 года фармацевтические картели.