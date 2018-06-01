Тюмень, 1 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В Тюменской области после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителей АО «Конар» и ООО НПО «Фундаментстройаркос». Предполагается, что по причине незаконных действий был извлечен совокупный доход свыше 250 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сговор

Возбуждено уголовное дело по п."в» ч.2 ст.178 УК РФ («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере»).

Читайте ранее: Тюменский картель сымитировал конкуренцию на 750 млн рублей

Напомним, ранее данные организации подозревали в сговоре антимонопольщики Тюменской области. По данным УФАС компании на протяжении 2012 — 2016 годов принимали участие в закрытых закупках термостабилизаторов грунта в интересах фирм, входящих в структуру «Транснефть». ООО НПО «Фундаментстройаркос» предлагало цену либо превышающую, либо равную начальной максимальной цене контракта. Одновременно АО «Конар» предлагало цену ниже предложенной тюменскими «партнёрами» менее чем на 1% и становилось победителем торгов. Тем временем АО «Конар» термостабилизаторы грунта не выпускало, а сразу же заключало договор с ООО НПО «Фундаментстройаркос». Кроме того, при анализе производственной себестоимости термостабилизаторов грунта выяснилось, что ООО НПО «Фундаментстройаркос» имело возможность подачи более низких ценовых предложений, в два-три раза.

Термостабилизаторы грунта применяются при строительстве в зоне вечной мерзлоты. С их помощью возводятся промышленные здания, дороги и трубопроводы на северных и арктических территориях страны. ПАО «Транснефть» — стопроцентно федеральная структура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области антимонопольщики активно выявляли на протяжении 2017 года фармацевтические картели.