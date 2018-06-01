Москва, 1 июня, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Утверждения о якобы причастности России к «убийству» журналиста Аркадия Бабченко являются инсинуацией, а всю эту историю можно назвать развесистой клюквой, заявил 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Если говорить в шутку, не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим. Вся эта история является не чем иным, как развесистой клюквой», — завил Песков, отметив, что не знает, как это выражение переведут иностранные СМИ.

Напомним, 29 мая МВД Украины объявило об убийстве в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Однако на следующий день сотрудники СБУ заявили, что журналист на самом деле не убит, а имела место инсценировка в рамках спецоперации по предотвращению покушения.

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