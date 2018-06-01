Копенгаген, 1 июня, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Любители наборов Lego Technic известного датского производителя конструкторов уже могут приобрести комплект Bugatti Chiron, компания выпустила набор в продажу, об этом 1 июня 2018 года сообщил портал Top Gear Russia.

Pxhere.com Конструктор Lego. Игрушечная машинка

Стоимость набора составляет $349,99 (около 21 700 рублей по текущему курсу). Модель выполнена в масштабе 18:1 и состоит из 3599 частей.

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Напомним, датский производитель конструкторов начал работать над созданием набора Technic Chiron в январе 2018 года. Специалисты Lego создавали модель совместно с экспертами из Bugatti.