Москва, 1 июня, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Москва может направить излишки зерна рекордного урожая 2017 года на гуманитарную помощь странам Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ. Об этом пишут 1 июня «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По сведениям издания, глава МИД РФ Сергей Лавров в марте 2018 года направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором сообщил, что исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предложил России организовать гуманитарные поставки зерна нуждающимся странам.

«Страну — получателя российской продовольственной помощи, сроки и объемы операции нам предлагается определить самим, исходя из потребностей нуждающихся стран, российских внешнеполитических приоритетов и решения логистических вопросов», — цитирует издание документ.

Отмечается, что письмо министра иностранных дел России уже визировано главой государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года глава Минсельхоза РФ Александр Ткачёв заявил, что Россия в 2017 году побьёт рекорд по сбору урожая зерна за всю историю ведения статистики. По словам главы ведомства, валовый сбор может составить около 130 млн т.

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