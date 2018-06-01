Москва, 1 июня, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Цены на бензин выросли закономерно. Во-первых, с начала года подорожала нефть больше чем на 16%, во-вторых, правительство, желая забрать часть доходов, повысило акцизы, в-третьих, выросло потребление в связи с началом сезона в сельском хозяйстве и туристического. В конечном счёте именно дефицит топлива в начале лета поднимает цены, кумулятивно отражая и другие факторы повышения, заявил корреспонденту инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин:

Бензин

«Пытаться удерживать цены в рыночных условиях — дело неблагодарное. На розничном рынке присутствуют не только крупные нефтяные компании, но и мелкие, и региональные участники. Поэтому стабилизация цен если и возникнет, то на короткое время. Дефицит топлива сократить не получится, для этого нужны другие меры, обеспечивающие экономическое равенство между экспортом и внутренним рынком», — считает эксперт.

Достичь этого в современных реалиях российской экономики не получится, надо менять всю систему экспортных пошлин и налогов. Кроме того, в условиях нестабильного курса национальной валюты экспорт всегда будет предпочтительнее.

«Кроме небольшого снижения акцизов и административного давления, у правительства России мало средств для сдерживания роста цен. Поэтому, когда обещания руководителей крупных нефтяных компаний сбудутся и снижение акцизов будет отыграно, рост цен на бензин продолжится. Рынок всегда приходит в равновесие на новых ценовых уровнях», — высказал свое мнение Карякин.

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