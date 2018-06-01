Москва, 1 июня, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Россия рискует получить 20-процентное падение европейского спроса на основные продукты её экспорта, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, к чему может привести введение Вашингтоном пошлин на европейские сталь и алюминий и ответные жёсткие меры со стороны ЕС.

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«Для РФ — это негативная ситуация, так как Евросоюз — наш основной торговый партнёр, — пояснил Хестанов. — Обмен пошлинами, а особенно их повышение до уровня, близкого к запретительному, наверняка приведёт к спаду взаимной торговли между ЕС и США, что, скорее всего, трансформируется в спад экономики Евросоюза. В результате снизится спрос на наши товары. Для России это довольно существенный негатив. Большая часть нашего экспорта идёт в Европу. Пытаемся переориентироваться на Китай, но Европа пока превалирует. Поэтому нам было бы крайне нежелательно, чтобы это дошло до настоящей торговой войны».

Что касается того, насколько сильно пострадает российская экономика, то, по мнению Хестанова, это пока интрига.

«Дело в том, что в последний раз такие санкционные войны, а если точнее, войны, связанные с пошлинами, были в 1929—1933 годах в эпоху Великой депрессии, — заметил Хестанов. — Понятно, что тот опыт к нынешней эпохе совершенно неприменим. Должно пройти полгода или год после введения пошлин, и только после этого можно оценить эффекты. Однако получить 20-процентное падение европейского спроса на наше сырьё вполне реально. Кроме того, если дело дойдёт до торговой войны, то спрос упадёт не только в Европе, но и во всём мире».

Напомним, как заявила комиссар ЕС по внешней торговле Сесилия Мальмстрём, Европейская комиссия намерена жёстко ответить Соединённым Штатам на введение ими пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. По её словам, ответ будет соразмерным и соответствующим правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

«Мы собираемся инициировать разбирательство в организации, так как действия США явно противоречат международным правилам», — заявила Мальмстрём.