Москва, 1 июня, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В Москве в летнее время в разгар купального сезона паки и зоны отдыха с водоёмами будут патрулировать 21 беспилотников и не менее 10 волонтеров-кинологов со специально обученными собаками. Задействовать дронов и собак в основном планируется в выходные дни, когда отдыхающих у воды много, сообщается на портале мэра Москвы.

Эдуард Мане. На пляже. 1873

Дроны и собаки-спасатели: как будут следить за безопасностью отдыхающих граждан на 11 городских пляжах Отмечается, что на столичных водоемах беспилотные летательные аппараты так широко будут использоваться впервые. Они помогут оперативно обнаружить утопающих, оставленных без присмотра детей и нарушителей, разжигающий костры.

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Также дежурство будут нести не менее 10 волонтеров-кинологов со специально обученными собаками пород ньюфаундленд, леонбергер, лабрадор-ретривер и золотистый ретривер. Все собаки прошли спецподготовку, имеют кинологическую книжку спасателя и очень выносливые. Собака будет одета в жилет ярко-оранжевого цвета специальной ручкой для спасения утопающего.

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Как сообщало ИА REGNUM, купание в водоёмах во всех зонах отдыха Москвы было разрешено с 25 мая. В летнем сезоне 2018 года в столице будет работать 124 зоны отдых. В 12 из них расположены водоёмы, в которых можно купаться.

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